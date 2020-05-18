Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, поразила красотой в авто

Звезда опубликовала горячее фото в машине, передает Politeka.net. На снимке звезда позировала в черном мини-платье. Наряд был настолько коротким, что едва прикрывал самое интимное.

Омович решила позаигрывать с фотографом и подняла ногу. Красотка лишь засветила часть упругой ягодицы: "Игривая кошечка".

Модель показала стройные ножки на длинной шпильке и платформе.

Распущенные, волнистые, длинные волосы придавали образу некой романтичности.

Алена откинулась на спинку сиденья, приоткрыв пухлые губы, при этом модель смотрела в камеру.

Рядом с красоткой лежала сумочка на цепочке.

Поскольку фото было обнародовано в сториз, никто не смог его открыто прокомментировать.

Однако, глядя на другие снимки, можно отметить, что они моментально набирают тысячи лайков и массу комментариев.

Стоит отметить, что сейчас на аккаунт модели подписаны 1,1 миллион человек.

Напомним, Алена Омович предстала в белых спортивных штанах и кроссовках. Наверх она надела короткий топ, который еле вместил ее необъятные формы.

Под топ красотка решила не надевать белье, выставив напоказ свою силиконовую грудь.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в облегающем черном комбинезоне, который подчеркнул ее пышные груди.

Примечательно, что из глубоких вырезов по бокам можно заметить голую грудь.

Завершили образ модели ботфорты на шпильках.

Напомним также, что Алена Омович стояла совсем без одежды на фоне огромного панорамного окна.

За ним можно увидеть море и рассвет. Красавица выгнула одну ногу, чтобы фото получилось более соблазнительным.

Напомним, украинская Кардашьян прогулялась по столице, забыв надеть белье

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