Украинская певица Светлана Лобода обескуражила откровенной фотосессией в ванной, при этом засветив интересный момент в зеркале

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм. Светлана позировала в черном нижнем белье спортивного стиля, теплых носочках и белом халате, который заблаговременно бесцеремонно распахнула.

Лобода поиграла на камеру идеально плоским животиком и шикарными бедрами, стреляя глазками в камеру.

Примечательно, что в кадр попал фотограф, снимавший певицу. В отражении зеркала позади Лободы можно увидеть ее 9-летнюю дочь Евангелину с телефоном в руке. Девочка очень старалась сфотографировать маму наилучшим образом.

"Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?😉😉😉 Foto by my lovely Eva❤️ какая из?)", - подписала фото Лобода.

Пост собрал более 120 000 "лайков" менее, чем за полдня, а также уйму восторженных комментариев. Поклонники засыпали комплиментами не только знойную артистку, но и ее маленькую копию.

"Красивая Вы Женщина Светлана!А доча вообще 💥"

"Не, ну Ева фотограф от Бога😍🔥"

"Можно взять у Евы курсы по фотографии, у нее хорошо получается🔥"

"А Ева очень даже классно сфоткала)😍🔥"

"я смотрю на Вас и поражаюсь тому, как можно быть такой идеальной.. но Евка меня дико смущает😂 такой контраст между горячей Сергеевной..и милым ребёнком Андреевной😂"

"Думаю, каждый из нас хотел бы на место Евы🙈"

"ножки шикарны 💕"

"какой прессик"

"Нельзя это все изолировать😁"

"Светлана Сергеевна, Вам выписан штраф... за слишком обалденную фигуру🥴👻😘"

Ранее мы сообщали, Лобода удивила пикантным кадром, надолго лишив поклонников сна. Звезда предстала в бюстгальтере, который начала стягивать с себя. Застыв во время столь интимного момента, красотка томно отвела взгляд в сторону.

Напомним, растрепанная Лобода показала без прикрас, как выглядит дома.

Как сообщала Politeka, Лобода в домашнем виде похвасталась развлечениями с лошадьми.

Также Politeka писала, что Лободу высмеяли за развлечения у трактора и стогов сена.