Украинская певица Светлана Лобода обескуражила откровенной фотосессией в ванной, при этом засветив интересный момент в зеркале
Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм. Светлана позировала в черном нижнем белье спортивного стиля, теплых носочках и белом халате, который заблаговременно бесцеремонно распахнула.
Лобода поиграла на камеру идеально плоским животиком и шикарными бедрами, стреляя глазками в камеру.
Примечательно, что в кадр попал фотограф, снимавший певицу. В отражении зеркала позади Лободы можно увидеть ее 9-летнюю дочь Евангелину с телефоном в руке. Девочка очень старалась сфотографировать маму наилучшим образом.
"Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?😉😉😉 Foto by my lovely Eva❤️ какая из?)", - подписала фото Лобода.
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Пост собрал более 120 000 "лайков" менее, чем за полдня, а также уйму восторженных комментариев. Поклонники засыпали комплиментами не только знойную артистку, но и ее маленькую копию.
"Красивая Вы Женщина Светлана!А доча вообще 💥"
"Не, ну Ева фотограф от Бога😍🔥"
"Можно взять у Евы курсы по фотографии, у нее хорошо получается🔥"
"А Ева очень даже классно сфоткала)😍🔥"
"я смотрю на Вас и поражаюсь тому, как можно быть такой идеальной.. но Евка меня дико смущает😂 такой контраст между горячей Сергеевной..и милым ребёнком Андреевной😂"
"Думаю, каждый из нас хотел бы на место Евы🙈"
"ножки шикарны 💕"
"какой прессик"
"Нельзя это все изолировать😁"
"Светлана Сергеевна, Вам выписан штраф... за слишком обалденную фигуру🥴👻😘"
Ранее мы сообщали, Лобода удивила пикантным кадром, надолго лишив поклонников сна. Звезда предстала в бюстгальтере, который начала стягивать с себя. Застыв во время столь интимного момента, красотка томно отвела взгляд в сторону.
Напомним, растрепанная Лобода показала без прикрас, как выглядит дома.
Как сообщала Politeka, Лобода в домашнем виде похвасталась развлечениями с лошадьми.
Также Politeka писала, что Лободу высмеяли за развлечения у трактора и стогов сена.