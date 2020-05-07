Известная певица Светлана Лобода поразвлекалась на природе рядом с красивыми лошадьми

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в домашнем виде и со счастливой улыбкой, ведь впервые за долгое время отправилась на отдых на природу за пределы своего дома. На протяжении всего карантина Лобода оставалась дома с детками и проводила прямые эфиры прямо оттуда. В этот раз ей удалось умилить сеть неожиданными видео с отдыха, сообщает Politeka.

Певица, похоже, решила насладиться природой и отдохнуть самым удобным образом- без вечеринок, бурных гуляний и компаний. Звезда предстала в светлых джинсах, теплой кофте и длинном белом пальто. Рядом с ней стояли лошади, склонив голову к рукам певицы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

«Света афигеть ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💣😻», «Обожаю лошадей😍прекрасные фотографии, наверное им ласки мало🔥🐎», «Я променяю боль на сигарету... И на репит поставлю песню эту ✨», «и я обожаю лошадок😍», «как красиво💔», «Кафе 🖤», «Какие они милые 🏇», «Я тоже обожаю лошадей!😍😍», «Красиво😍😍😍», «Новая песня очень классная😍🔥❤️🔥», - написали пользователи сети.

До этого знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

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