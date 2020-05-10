Светлана Лобода порадовала поклонников новым откровенным снимком в одном лифчике
Знаменитая украинская певица, перебравшаяся жить и работать в Россию, весьма оригинально пожелала своим поклонникам доброго утра. Как передает Politeka.net, звезда поделилась новым фото в своем Инстаграм.
На фото Лобода позирует в нежном образе, загадочно глядя куда-то в сторону. При этом из одежды на ней только бюстгальтер, однако и его певица на фото уже начинает снимать, тем самым привлекая внимание к своей груди.
Для снимка Лобода подчеркнула глаза макияжем, а губы оставила без помады. Мягкий желтоватый свет делает фото особенно органичным.
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«Доброе утро, мир», - подписала снимок звезда.
В комментариях поклонники тут же принялись обсуждать ее фото.
«Как всегда прекрасны», «Какая нежная», «Красотка нереальная», «Хороша чертовка», «Ещё чуть-чуть и Лобода совсем разденется на карантине», «Изголодались смотрю», «Такая красивая сил нет моих», «еще не успела одеться и уже фотку выставила!?», «Уже оголилась до неприличия. Бесят уже все подобные личности», - пишут люди.
Ранее Лобода показала, как выглядит во время отдыха дома. Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
На фото Светлана предстала в очень естественном виде. У нее были растрепаны волосы, а макияж был сделан очень натуральный. Красотка смотрела в кадр, и выглядела при этом очень по-домашнему.
«Как дела?»,- кокетливо спросила певица.
За 40 минут пост артистки собрал почти 14 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.
Напомним, растрепанная Лобода показала без прикрас, как выглядит дома.
Как сообщала Politeka, Лобода в домашнем виде похвасталась развлечениями с лошадьми.
Также Politeka писала, что Лободу высмеяли за развлечения у трактора и стогов сена.