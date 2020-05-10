34-летняя экс-солистка "Блестящих" Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, удивила как необычным ракурсом, так и "нарядом"

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном на Шри-Ланке. Как известно, Наталья променяла эстраду на бизнес, открыв пару лет назад на тропических островах домашнее кафе вместе с тогда еще мужем Сергеем Вшивковым.

На этот раз звезда предстала в необычном виде. Раздетая Наталья завернулась в белую простынь (или полотенце, трудно разглядеть точнее), и высунулась в таком виде с открытого балкона. При этом перед ее взором открылась удивительная картина: невысокие горы, буйство зелени и легкая дымка.

"Любимая шри-ланка. 💖", - подписала кадр Фриске.

"🙏 фантастика"; "Как же красиво!"; "Забудь 😂", - пишут в комментариях.

За несколько минут атмосферный снимок Наталья собрал более полутысячи "сердечек".

Ранее мы сообщали, сестра Фриске решилась на карантин подкорректировать свою внешность. Звезда сделала с собой то, о чем, как она сама призналась, давно мечтала.

Речь о красивых и пухлых губах. Наталья обратилась в клинику, где ей провели косметологическую процедуру. Красотка поспешила похвастаться результатом. Многие в комментариях отметили, что ей очень идут "новые" губы. Примечательно, некоторые подумали, что она подправила себе не только эту часть лица.

"Класс!😍 Тебе очень идёт и выглядит максимально натурально!❤️👏🏼"; "И носик подправили! Супер!"; "Наташ, ты прям похорошела! Всегда хорошо выглядела, а сейчас ещё лучше 👍🏻"; "Наташенька как вы похожи с Жанночкой 😘"; "Какие губки классные получились, сочные такие, просто вау! 👍👍", - пишут в комментариях.

Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".