34-летняя Наталья Фриске, младшая сестра покойной актрисы и певицы Жанны Фриске, решилась подкорректировать свою внешность
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала после косметической процедуры. Наталья стала счастливой обладательницей пухлых губ, о которых давно мечтала.
Девушка об этом сообщила в подписи: "Всегда хотела подправить форму своих губ, хотелось чтобы губки были пухлые, но чтобы не было перебора, и главное не стать уткой 😅 короче, хотела натурель 😍"
Так, на одном из кадров Наталья предстала без косметики и, естественно фотошопа, ведь как она сама заявила - "за натуральность". Голубоглазая брюнетка прилегла, подложив под голову руку, и томно посмотрели в объектив.
На другом фото сестра Жанны детально показала, как изменились ее губы, сравнив кадры "до" и "после".
Ани Лорак, Киркорова и Малахова уличили в разврате, дошло до вызова врачей: кадры кутежа
"Постаревшая" Каменских ошеломила внешним видом после гулянки с Потапом: "Чудеса!"
ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк"
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Стоит отметить, пост Натальи вдохновил многих ее подписчиц, и те уже заявили о желании последовать ее примеру и отправиться в клинику.
"Класс!😍 Тебе очень идёт и выглядит максимально натурально!❤️👏🏼"
"Круто сделали👍😊 Наташа, очень больно или терпимо?😊"
"И носик подправили! Супер!"
"Наташ, ты прям похорошела! Всегда хорошо выглядела, а сейчас ещё лучше 👍🏻"
"Наташенька как вы похожи с Жанночкой 😘"
"Какие губки классные получились, сочные такие, просто вау! 👍👍"
"Реально, круто!!! Никогда не хотела увеличивать губы, а сейчас, прям, задумалась🔥"
Ранее мы сообщали, Наталья изумила вкусным черно-белым фото, на котором распахнула халатик.
"Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой - это дар. ~ Ошо", - подписала фото девушка.
Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".
Как сообщала Politeka, Наталья Фриске потрясла яркой внешностью, накрасившись как сестра: "Вторая Жанна".