34-летняя Наталья Фриске, младшая сестра покойной актрисы и певицы Жанны Фриске, решилась подкорректировать свою внешность

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала после косметической процедуры. Наталья стала счастливой обладательницей пухлых губ, о которых давно мечтала.

Девушка об этом сообщила в подписи: "Всегда хотела подправить форму своих губ, хотелось чтобы губки были пухлые, но чтобы не было перебора, и главное не стать уткой 😅 короче, хотела натурель 😍"

Так, на одном из кадров Наталья предстала без косметики и, естественно фотошопа, ведь как она сама заявила - "за натуральность". Голубоглазая брюнетка прилегла, подложив под голову руку, и томно посмотрели в объектив.

На другом фото сестра Жанны детально показала, как изменились ее губы, сравнив кадры "до" и "после".

Стоит отметить, пост Натальи вдохновил многих ее подписчиц, и те уже заявили о желании последовать ее примеру и отправиться в клинику.

"Класс!😍 Тебе очень идёт и выглядит максимально натурально!❤️👏🏼"

"Круто сделали👍😊 Наташа, очень больно или терпимо?😊"

"И носик подправили! Супер!"

"Наташ, ты прям похорошела! Всегда хорошо выглядела, а сейчас ещё лучше 👍🏻"

"Наташенька как вы похожи с Жанночкой 😘"

"Какие губки классные получились, сочные такие, просто вау! 👍👍"

"Реально, круто!!! Никогда не хотела увеличивать губы, а сейчас, прям, задумалась🔥"

Ранее мы сообщали, Наталья изумила вкусным черно-белым фото, на котором распахнула халатик.

"Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой - это дар. ~ Ошо", - подписала фото девушка.

Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".

Как сообщала Politeka, Наталья Фриске потрясла яркой внешностью, накрасившись как сестра: "Вторая Жанна".