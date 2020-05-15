Очередное несчастье обрушилось на сестру покойной Жанны Фриске Наталью

Об этом пишет Politeka.net.

Откровенное признание Наталья Фриске сделала в социальных сетях.

Несмотря на карантин, дороги в российской столице переполнены автомобилями, из-за чего резко увеличилось количество аварий.

В одну из них угодила сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья.

Во время езды на транспортном средстве Наталью Фриске "подрезал" водитель КАМАЗа. Сестра покойной певицы не смогла отреагировать на маневр транспортного средства, поэтому въехала в грузовик на большой скорости.

Результатом аварии стал не только покороженный автомобиль, но и травма руки Натальи Фриске. Доктор наложил экс-участнице "Блестящих" фиксирующую повязку, поэтому в ближайшее время снова за руль певице не сесть.

Помимо этого, Наталья Фриске пожаловалась, что из-за повязки она столкнулась с новыми "проблемами".

«Мыть голову сложновато!» — призналась сестра покойной Жанны Фриске.

Ранее мы сообщали, сестра Фриске решилась на карантин подкорректировать свою внешность. Звезда сделала с собой то, о чем, как она сама призналась, давно мечтала.

Речь о красивых и пухлых губах. Наталья обратилась в клинику, где ей провели косметологическую процедуру. Красотка поспешила похвастаться результатом. Многие в комментариях отметили, что ей очень идут "новые" губы. Примечательно, некоторые подумали, что она подправила себе не только эту часть лица.

"Класс! Тебе очень идёт и выглядит максимально натурально!"; "И носик подправили! Супер!"; "Наташ, ты прям похорошела! Всегда хорошо выглядела, а сейчас ещё лучше"; "Наташенька как вы похожи с Жанночкой"; "Какие губки классные получились, сочные такие, просто вау!", - пишут фанаты в комментариях под снимком.

Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".