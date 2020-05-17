Навіщо себе до такого доводити

Багато зірок в гонитві за ідеальною фігурою доводять своє тіло до хворобливої худоби. Це стає приводом для бурхливого обговорення

Politeka.net згадала найхудіших зірок сучасності, які не мають ні краплі зайвої ваги.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі на розквіті своєї кар'єри мала дуже спокусливу фігуру. У неї були пишні форми і апетитні округлості. Але останнім часом зірка дуже сильно схудла.

Ще одна голлівудська красуня Кіра Найтлі була худою протягом всієї своєї кар'єри. Актрисі часто дорікали за надмірну худобу і натякали їй, щоб вона набрала вагу.

Українська співачка Світлана Лобода теж останнім часом виглядає занадто худою. Навіть під час другої вагітності вона не дозволяла собі сильно поправлятися.

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, мабуть, сама худа зірка в українському шоу-бізнесі. Її часто називають анорексічкою, на що вона вже перестала ображатися.

Багато зірок проектів «Квартал 95» дуже худі. Особливо це помітно по актрисі Ірині Сопонару і співачці Еліні Мбані. Обидві красуні настільки худі, що на фото видно кістки. Не відстає від них ще одна зірка «Жіночого кварталу» Лера Товстолес, яка теж може похвалитися плоским животом і тонкими зап'ястями.

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