Зачем себя до такого доводить

Многие звезды в погоне за идеальной фигурой доводят свое тело до болезненной худобы. Это становится поводом для бурного обсуждения

Politeka.net вспомнила самых худых звезд современности, которые не имеют ни капли лишнего веса.

Голливудская звезда Анджелина Джоли на расцвете своей карьеры обладала очень соблазнительной фигурой. У нее были пышные формы и аппетитные округлости. Но в последнее время звезда очень сильно похудела.

Еще одна голливудская красотка Кира Найтли была худой на протяжение всей своей карьеры. Актрису часто упрекали в чрезмерной худобе и намекали ей, чтобы она поправилась.

Украинская певица Светлана Лобода тоже в последнее время выглядит слишком худой. Даже во время второй беременности она не позволяла себе сильно поправляться.

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь, пожалуй, самая худая звезда в украинском шоу-бизнесе. Ее часто называют анорексичкой, на что она уже перестала обижаться.

Многие звезды проектов «Квартал 95» очень худые. Особенно это заметно по актрисе Ирине Сопонару и певице Элине Мбани. Обе красотки настолько худы, что на фото видны их кости. Не отстает от них еще одна звезда «Женского квартала» Лера Товстолес, которая тоже может похвастаться плоским животом и тонкими запястьями.

Напомним, что трагедия в семье Анджелины Джоли, актриса не сдержалась: "Ее смерть изменила меня".

А еще Politeka писала, что горячая Лобода распахнула халатик и показала, что под ним скрывает: «Ах, хороша...».

Также Politeka сообщала, что экзотическая красотка из "Квартал 95" сняла белье и потрясла новым имиджем: "Выглядит как...".