Співачка, артистка "Кварталу 95" Еліна Мбані змінила образ

Красуня вирішила оновити свою зачіску і вразила шанувальників, передає Politeka.net. Еліна заплела великі довгі коси по всій голові.

Відповідні фото були оприлюднені на офіційній Instagram-сторінці "Жіночого Кварталу".

На знімках екзотична красуня позувала в сірій кофті з великим коміром, через що одне плече визирнуло і Еліна продемонструвала шовковисту шкіру. Крім того, можна з упевненістю сказати, що співачка була без білизни.

Доповнили стильний і спокусливий образ окуляри-кішки.

Зірка посміхалася, граючи принадами на камеру. Було видно, що новий образ їй пасує.

"Як тобі круті коси нашої @elinambanii? 💣💣💣", - підписали знімки автори посту.

За дві години пост зібрав понад 600 лайків і трохи коментарів. Більшість користувачів мережі ставили смайлики, а інші висловлювали думку словами.

"Ніяк, це не зручно", "Шикарно👍", "Не дуже. Виглядає як хлопець...", "Дуже крута", - написали коментатори.

Нагадаємо, Еліна Мбані продемонструвала свою яскраву зовнішність, відмовившись від одягу. Красуня засвітила в кадрі свої оголені печі. Вона дивилася в камеру, а також відкрила рот і показала язик.

Незрозуміло, що цим кадром хотіла сказати зірка, але виглядає вражаюче.

Раніше повідомлялося, що Еліна Мбані з'явилася в шикарній сукні. Красуня стояла на сцені з гарним вечірнім макіяжем і зачіскою.

Співачка «Жіночого кварталу» задерла вбрання з дуже великим розрізом, засвітивши ідеальні стрункі ніжки.

Шанувальники відразу ж засипали її компліментами.

Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" приголомшила зовнішнім виглядом: "В білих тапках і...".

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