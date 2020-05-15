Співачка, артистка "Кварталу 95" Еліна Мбані змінила образ
Красуня вирішила оновити свою зачіску і вразила шанувальників, передає Politeka.net. Еліна заплела великі довгі коси по всій голові.
Відповідні фото були оприлюднені на офіційній Instagram-сторінці "Жіночого Кварталу".
На знімках екзотична красуня позувала в сірій кофті з великим коміром, через що одне плече визирнуло і Еліна продемонструвала шовковисту шкіру. Крім того, можна з упевненістю сказати, що співачка була без білизни.
Доповнили стильний і спокусливий образ окуляри-кішки.
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Зірка посміхалася, граючи принадами на камеру. Було видно, що новий образ їй пасує.
"Як тобі круті коси нашої @elinambanii? 💣💣💣", - підписали знімки автори посту.
За дві години пост зібрав понад 600 лайків і трохи коментарів. Більшість користувачів мережі ставили смайлики, а інші висловлювали думку словами.
"Ніяк, це не зручно", "Шикарно👍", "Не дуже. Виглядає як хлопець...", "Дуже крута", - написали коментатори.
Нагадаємо, Еліна Мбані продемонструвала свою яскраву зовнішність, відмовившись від одягу. Красуня засвітила в кадрі свої оголені печі. Вона дивилася в камеру, а також відкрила рот і показала язик.
Незрозуміло, що цим кадром хотіла сказати зірка, але виглядає вражаюче.
Раніше повідомлялося, що Еліна Мбані з'явилася в шикарній сукні. Красуня стояла на сцені з гарним вечірнім макіяжем і зачіскою.
Співачка «Жіночого кварталу» задерла вбрання з дуже великим розрізом, засвітивши ідеальні стрункі ніжки.
Шанувальники відразу ж засипали її компліментами.
Нагадаємо, що зірка "Квартал 95" приголомшила зовнішнім виглядом: "В білих тапках і...".
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