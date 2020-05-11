Голлівудська актриса Анджеліна Джолі втратила матір у 2007 році

На той момент Енджі було 32 роки, а її мамі Маршелін Бертран - всього 56 років, пише Politeka.net. Жінка померла від раку яєчників.

Джолі ніколи не забуває рідної людини й от нещодавно, з нагоди Дня матері, зірка написала у своїй колонці в New York Times зворушливу замітку.

За словами красуні, новина про смерть матері змінила її. Втрата любові та обіймів порівняна з тим, що хтось зірвав захисну ковдру:

"Її смерть змінила мене. Це було не раптово, але щось так сильно змістилося всередині...".

Зірка розповіла - Маршелін любила танцювати під рокові пісні та намагалася жити "наповну".

Коли батько Енджі, актор Джон Войт, зрадив дружині, мрія матері про сімейне життя "згоріла", однак при цьому їй подобалося бути матір'ю.

У 26 років Бертран довелося кинути кар'єру заради виховання дітей. Тільки після смерті матері, Анджеліна знайшла відео про її роль в короткометражному фільмі, в якому Маршелін відмінно зіграла.

Актриса зізналася, що ставши матір'ю, стала краще розуміти Бертран, яка завжди боролася про поліпшення життя своїх дітей.

Анджеліна подякувала мамі за те, що та навчила її дарувати материнське тепло.

Також Джолі згадала про матерів-біженках, з якими їй доводилося бачитися. Як зазначила Енджі, завдяки їм вона зрозуміла: мати — найсильніша людина на Землі. Жінки м'які зовні, але тверді й сильні всередині.

Артистка висловила шану жінкам, які віддавали останнє дітям, не піклуючись про себе, а також терпіли біль і приниження, щоб захистити своїх кровинок.

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