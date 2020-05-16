Державний ПриватБанк продовжує масово блокувати соціальні виплати українців

Відповідний негативний відгук на тематичному порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

За його словами, дружина отримує соціальну виплату на дитину на свою карту Приватбанку, але в один момент банк заблокував її рахунки.

"На початку квітня рахунок заблокували, при зверненні в банк сказали, що банк не при справах, звертайтеся у виконавчу службу. На вулиці карантин, ніякі служби не працюють. Звернулися за порадою до юриста, він сказав, що виконавча служба надсилає в банк запит на арешт рахунку, а банк у разі якщо це спецрахунок, не підлягає арешту, не арештовує його, а повідомляє листом виконавчу службу про те, що на цей рахунок неможливо накласти арешт, на цьому вся історія повинна закінчитися", - обурюється клієнт.

Він також додав, що після завершення карантину має намір подати в суд на ПриватБанк.

"В «чудовому» Приваті на все забили, і як пишуть знаючі люди мали договірні з виконавчою службою, і заарештовують усе підряд... Ніяких поривів захистити інтереси клієнта. По закінченню карантину будемо міняти банк і подавати в суд, І на банк і на виконавчу службу. Правда погано, що дитина постраждала, через карантин заробляти можливості немає, ось і доводиться перебиватися дещо як", - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"Для того, щоб у Вас не складалося хибне враження про банк та ситуацію, дозвольте зауважити, що даного роду процедура проводиться при отриманні банком постанови від Державної виконавчої служби. Для зняття арешту - достатньо звернутися в Державну виконавчу службу. Зняття арешту доступно тільки після того, як в банк надійде відповідний лист від Державної виконавчої служби. Банк завжди готовий до співпраці, основою якої має бути повна відповідність взаємних дій законодавству України. В даному випадку, радимо Вашій дружині звернутися в нашу службу підтримки, щоб ми змогли детально проаналізувати описаний Вами випадок і дати відповідь", - озвучив представник Приватбанку нюанси блокування рахунків.

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