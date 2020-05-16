Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала, за що одержала гучний титул

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, вирішила поділитися новим жарким кадром, на якому блиснула п'ятою точкою в крихітній білизні. Дівчина в черговий раз здивувала незвичайним фото в чорно-білій обробці, викликавши бурю в мережі, повідомляє Politeka.net.

В цей раз Сьюзі підкорила видом в ліжку без ліфчика і в одному крихітному нижньому білизна, зовсім не прикриває її гідність. Модель з'явилася в природному вигляді, розпустивши свої довгі локони і залишивши з прикрас лише великі сережки з безліччю каменів. При цьому прихильники не змогли залишитися байдужими до чергового провокаційного кадру знаменитості, зазначивши, що її образ занадто гарячий.

Варто відзначити, що подробиць про ранньої біографії моделі вкрай мало. Відомо, що Сьюзі народилася і виросла в місті Кампінас. З дитинства дівчинка марила про кар'єру телеведучої. А одного разу вирішила, що потрапити на телевізійні екрани простіше, якщо чимось прославитися завдяки своїй фігурі дівчина і стала так знайома.

Також, під час самоізоляції дівчина, схоже, вирішила ґрунтовно оновити свій профіль у соціальній мережі й показати свої достоїнства у вей красі.

Зазначимо, молода модель у минулому році також вдруге виграла конкурс «Міс бум-бум», а також зробила татуювання у відвертому місці з зображенням особи Ліонеля Мессі. Це особлива данину поваги аргентинцеві, коли той отримав шостий «Золотий м'яч». Спортсменка так любить футбол, що шанувальники не втомлюється нахвалювати дівчину за це.

На карантині дівчина не сумує – вона являє кожен день по кілька нових і жарких фото.

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