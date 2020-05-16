Знаменита модель Памела Андерсон поділилася мрійливим фото в розкішному образі

52-річна американська актриса і фотомодель, зірка «Рятувальників Малібу», Памела Андерсон любить згадувати молодість на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала новий архівний знімок, на якому вона позує у свої кращі роки.

На фото модель мчить у відкрите море на борту яхти, залишаючи за собою віддаляється берег. Андерсон сидить на підлозі судна спиною до камери і дивиться в бік берега. Модель одягнена в розкішне золотаве плаття, прикрашене великими пайєтками. При цьому спина красуні повністю відкрита.

Андерсон підігнула під себе ноги і сперлася на борт судна, ефектно вигнувши спинку. Поза моделі виглядає дуже природною, а її волосся романтично майорить на вітрі.

Шанувальники пишногрудої красуні прийшли в захват від нового знімку і тут же засипали її лайками і компліментами.

Раніше ми писали, що Андерсон опублікувала новий чорно-білий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, здивувавши сюжетом, ракурсом і виконанням. Вибухова блондинка, яка до цих пір розбурхує мільйони, з'явилася в білій весільній сукні, довжиною повітряної фаті і туфлях на шпильках. Незвично побачити актрису в такому образі, але ще більш дико те, що заради ефектного знімка, вона вляглася прямо на мощену плиткою вулицю.

Памела сперлася об цегляну стіну будівлі, витягнувши ноги вперед. Вся її поза говорить про якусь млосності і задумі. Красуня доторкнулася рукою до пишного бюста: благо, велике декольте дозволяє шанувальникам вдосталь розглянути її нев'янучі принади. Блондинка спрямувала мрійливий погляд кудись у порожнечу.

Нагадаємо, скандальне фото з Памелою Андерсон з'явилося в мережі.

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон згадала молодість і показала бюст в розкішному корсеті.

Також Politeka писала, що томна Памела Андерсон зняла одяг і показала, як треба спокушати.