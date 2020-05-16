Маленькая дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжает покорять сердца поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Новое милое фото было опубликовано на фан-страницы Елизаветы Галкиной в соцсети Instagram.

На снимке маленькая Лиза позирует на кухне в семейном дворце. На девочке нарядное серое платье и руки, по традиции, она сложила на спиной.

"Наша милая Лиза", - говорится в подписи к опубликованному снимку.

Новое фото покорило социальную сеть, из-за чего поклонники оставили десятки восторженных комментариев под публикацией.

"Очень нежная и красивейшая куколка Лизочка. Храни ее господь", "До чего же хороша, Лизонька", "Милое создание. Будет восхищать своё поколение", "Красавица", "Прелесть. Божественная", "Сразу после сна. Хорошенькая", "Большая стала", "Это 100%. Она очень милая и сладкая. Дай бог...", "Лизочка всегда очень милая девочка, и умная и талантливая!", "Копия папы", "Очаровашка", "Как на картине", "Ангел", "Самая красивейшая девочка во всей России", "Она похожа на ангела", - написали они в комментариях.

До этого мы писали, что Галкин опубликовал видео с развлечениями их с Пугачевой детей.

Брат и сестра устроили бег с импровизированными препятствиями, не выходя из дома. На кадрах они перепрыгивают через преграды, залазят на стулья и пытаются перегнать друг друга.

«У нас домашняя эстафета с препятствиями», - комментирует за кадром Галкин.

Поклонники артиста активно комментировали видео. При этом некоторые отметили, что такие забавы могут быть опасными для маленьких детей.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.