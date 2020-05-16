Наталка Могилевська показала запальний танець Влада Ями, Катерини Кухар і 90-річного Григорія Чапкіса

Зірка нагадала українцям про талант легендарного танцюриста, якому в лютому цього року виповнилося 90 років. Так, Могилевська опублікувала у своєму Instagram відео з виступом членів журі шоу «Танці з зірками», пише Politeka.net.

На кадрах під запальну пісню танцюють спочатку члени журі, серед яких Влад Яма і Катерина Кухар. При цьому Кухар виглядає дуже ефектно в короткій білій сукні, яка дозволяє їй продемонструвати свої стрункі ніжки.

Окремо від інших на танцпол виходить Григорій Чапкіс. Незважаючи на свій похилий вік, хореограф не упускає шансу продемонструвати глядачам свої вражаючі рухи.

«Мені не вдалося в цьому році потрапити на ювілей Григорія Чапкіса, але я хочу висловити своє захоплення! І як же неймовірно знову хочеться повернутися у світ танцю, краси і музики. Хочеться прожити в ньому все життя, як це вдається, Григорію», - підписала кадри Могилевська.

Українці встигли відреагувати на її посаду.

«Дай боже кожному так танцювати і бути активним у 90!», «Це неймовірно!!», «Немає слів!! Бравіссімо», «Круто виглядає», «Зірка, немає слів!!», «Видатний жеребець!», - коментують користувачі виступ Чапкіса.

Нагадаємо, Могилевська позбулася ліфчика і блиснула бездоганним тілом на концерті: «так, свобода».

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