Популярна модель Демі Роуз покрасувалася своїми вражаючими формами в сукні з величезним декольте

Відома інста-діва, яка встигла прославитися як «британська Кардашьян», продовжує радувати шанувальників своїми знімками в відвертих образах. Як повідомляє Politeka.net, дівчина поділилася новою фотографією в своєму Instagram.

На знімку Демі позує перед камерою в карколомній сукні глибокого фіолетового кольору. Наряд одразу ж привертає до себе увагу завдяки глибокому декольте, з якого так і просяться назовні головні «гідності» красуні. Ще одна пікантна деталь вбрання – оригінальні вирізи на талії, які підкреслюють плавні вигини фігури Роуз.

Модель не хотіла перестаратися з макіяжем, тому її обличчя порівняно з фатальним нарядом виглядає ніжним і безпосереднім. Волосся Роуз залишила розпущеним, зачесав його назад. На фото модель стоїть прямо перед камерою, поправляючи окреме пасмо.

За кілька годин пост Демі набрав майже 300 тисяч лайків і більше двох тисяч коментарів від захоплених фанатів.

Раніше ми писали, що Роуз вирішила приголомшити фанатів новим стильним образом, який приміряла під час прогулянки по місту. Дівчина справила враження на фоловерів саме своєю розкішною фігурою.

На новому фото дівчина постала в витончене плаття в підлогу на тонких лямках і з досить значним декольте. Леопардовий принт відразу ж привернув увагу фанатів.

Нагадаємо, Демі Роуз в образі "дикої кішечки" підкорила видом з зухвалим декольте.

Як повідомляла Politeka, гаряча Демі Роуз показала пишну красу в королівському декольте.

Також Politeka писала, що Демі Роуз побешкетувала на дивані в занадто тісному купальнику.