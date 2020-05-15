Модель Деми Роуз показала яркое фото, позируя в необычном купальнике с глубоким вырезом прямо на груди

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, поразила ярким кадром, сделанным во время того, как Деми позировала на диване, томно прикрыв глаза. Девушка знает, как подчеркнуть достоинства и показать их в наиболее выгодном ракурсе. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз Роуз позировала лежа на ярко-желтом нягком диване, показывая всю себя в открытом купальнике из блестящей ткани, совсем не скрывающей ее достоинства. Девушка с легкой улыбкой на лице буквально покориал фанатов:

«Wooow люблю этот купальник на свету 🔥🔥🔥🔥», «мы действительно идем на основание факта «я самая красивая женщина в мире», «Прекрасной ночи 💕❤️🙈», «Такие большие», «Потрясающе 🔥🔥🔥🔥», «Королева ночи👸🏻», «Я люблю тебя, детка ❤️», «Wowwww замечательная малышка 🔥😍», «шоколадная малышка», - написали поклонники.

До этого Деми решила порадовать поклонников ранее не публикованными кадрами из жаркой фотосъемки в честь достижения отметки в 14 миллионов фанатов, наблюдающих за ее страницей в социальной сети Инстаграм. Девушка покорила цветущим видом сразу на двух фото.

Так, счастливая из-за нового достижения Деми показала себя без белья в джинсовой куртке светлого оттенка, которая едва ли прикрыла ее довольно пышные формы:

«14 Миллионов !!!! Большое спасибо за всю вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я люблю вас, ребята. 😃💕», - поделилась своими эмоциями под новым постом Деми.

Вот что ответили счастливые поклонники:

«Я бы купил такое белье, красивая!», «Ты великолепна», «Поздравляю, детка, ты великолепна - сводишь с ума 😍🔥», «Красивые фото», «У тебя такие горячие фото», «хорошо, хорошо, хорошо 🙌🏼🔥😂», «Ты удивительна, дорогая».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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