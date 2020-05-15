Стало відомо, як в 2020 році будуть ще індексувати пенсії українців

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, у другій половині 2020 року пенсію підвищать відразу декільком категоріям пільговиків.

Ті українці, які отримують мінімальну пенсію, у липні зможуть розраховувати на надбавку в 131 гривню в цьому році.

За даними ПФУ, у нас близько 80 тисяч осіб отримують соціальну пенсію (1638 грн на даний момент). Це стосується тих людей, що не напрацювали необхідну кількість років стажу, але вже досягли пенсійного віку.

З 1 липня у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму мінімальна пенсія зросте з 1638 грн до 1712. На 1 грудня заплановано ще одне підвищення мінімуму — "мінімалка" для пенсіонерів збільшиться до 1769 грн, тобто ще на 57 грн.

Але ця категорія пільговиків не потрапляє під щорічну індексацію через нюансів у законодавстві. Але підвищення "мінімалки" торкнеться і тих пенсіонерів, які заробили собі понаднормовий стаж. Їм за кожен "зайвий" рік доплачують по 1% від мінімалки. Тепер ця доплата в липні зросте до 17,12 грн, а в грудні - до 17,69 грн.

Але найбільша надбавка до пенсій очікує тих українців, яким у 2020 році виповниться 80 років. Їм призначені доплати в розмірі 500 гривень.

Варто відзначити, що в ПФУ затвердили новий показник зарплати, який необхідний для розрахунку пенсій. Як повідомили в прес-службі фонду, середня зарплата в березні склала 9 905,39 гривень.

Відповідно до законодавства, розмір пенсій розраховується за спеціальною формулою і він буде індивідуальним для кожного пільговика: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж у роках і ще раз множать на коефіцієнт стажу (1%).

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