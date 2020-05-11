Стало известно о новой индексации пенсий в 2020 году

Об этом в комментарии журналистам рассказали в ПФУ, передает Обозреватель.

Известно, что новые перерасчеты выплат будут проведены с целью компенсировать рост цен, и коснутся они тех, кто получает минимальные пенсии.

Так, повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020-го, тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн.

Второй этап повышения, как разъяснили в ПФУ, ожидается 1 декабря. Минимальную пенсию увеличат с 1712 до 1769 грн. Как и в первом шаге, в то же время возрастет и максимальная выплата – с 17,1 до 17,6 тыс. грн. Надбавка составит от 8 до 171 грн в месяц и также затронет 6,8 млн льготников.

Более того, как рассказывают в Пенсионном фонде, в связи с повышением "минималки" будут перерасчитаны и выплаты пенсионерам за сверхстаж. Так, каждый льготник, имеющий стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получает 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый "лишний" год (сейчас это 16,38 грн). С 1 июля 2020 года размер надбавки составит уже 17,12 грн.

Также стоит добавить, что при расчете размера пенсии главным показателем является заработная плата, а не количество стажа.

Как заявила глава ГУ ПФУ в Николаевской области Елена Сичугова, при расчете пенсии у каждого пенсионера свой индивидуальный результат, передает РБК-Украина.

«Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени — от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой», — ответила она пенсионерке, которая пожаловалась на пенсию в 2027 гривен при 42 годах стажа.

Напомним, украинцам озвучили новые правила о пенсиях, стаж отходит на второй план

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