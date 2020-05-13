Украина столкнулась с нехваткой взносов в Пенсионный фонд

Об этом предупредила глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время встречи по вопросам пенсионного страхования, передает Politeka.net.

По ее словам, в Украине нужно ввести такую накопительную пенсионную систему, при которой взносы будут взносить как сотрудник, так и работодатель.

"Украина входит в ТОП-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое", — подчеркнула министр.



Глава профильного министерства также добавила, что сегодняшняя ситуация уже далека от идеала, но дальше будет еще хуже.

"Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться...", — добавила Лазебная и призвала внедрить систему с посильными взносами от сотрудников и работодателей.



"Накопительная система - это очередной развод лохов. У вас будут забирать часть зарплаты и обещать, что когда-то вы ее получите в виде пенсии с процентами", "Пенсии должны быть всем одинаковы", "Отменяйте карантин. Появятся взносы , начнут исчезать пенсионеры. Тот самый случай про двух зайцев, но с положительным результатом", "Вы еще итогов второго квартала не знаете. Там будет гораздо "веселее". Что накерували, то и имеете", "Где деньги?", - возмутились украинцы в комментариях под публикацией.

Стоит отметить, что в 2020 году запланирована еще одна индексация выплат, которую проведут в два этапа.

Уже с 1 июля 2020 года минимальная пенсия будет повышена с 1638 до 1712 грн. Второй этап повышения, как разъяснили в ПФУ, ожидается 1 декабря. Минимальную пенсию увеличат с 1712 до 1769 грн.

Более того, как рассказывают в ПФУ, в связи с повышением "минималки" будут перерасчитаны и выплаты пенсионерам за сверхстаж. Так, каждый льготник, имеющий стаж больше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, получает 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый "лишний" год (сейчас это 16,38 грн). С 1 июля 2020 года размер надбавки составит уже 17,12 грн.

Напомним, украинцам озвучили новые правила о пенсиях, стаж отходит на второй план

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