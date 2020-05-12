Повышенные выплаты в 2020 году получат сразу несколько категорий льготников

Как передает Politeka.net, об этом рассказали в ПФУ.

Как известно, во второй половине 2020 года планируют повысить минимальную пенсию, и это будет сделано в два этапа.

С 1 июля размер минимальной пенсии вырастет с 1638 до 1712 гривен. Другое повышение ждет пенсионеров в декабре 2020 года. Выплаты вырастут еще на 57 гривен, достигнув 1769 гривен.

Помимо этого, будет увеличен и размер прожиточного минимума: с 1 июля - до 2118 гривен, с 1 декабря - до 2189 гривен.

Но не стоит забывать, что размер прожиточного минимума отличается в зависимости от категории льготников:

для детей до 6 лет - 1859 грн (+80 грн);

для детей 6-18 лет - 2318 грн (+100 грн);

для трудоспособных лиц - 2197 грн (+95 грн);

для лиц, что утратили трудоспособность - 1712 грн (+74 грн).

Повышение "минималки" изменит сумму выплат и для тех льготников, которые получили "сверхстаж" (больше 35 лет для мужчин и 30 - для женщин). Они за каждый дополнительный год получают каждый месяц по 1% от размера минимальной пенсии. Для них в 2020 году прибавка увеличится с 16,38 грн до 17,12 грн, передает РБК.

Также еще одна категория украинских пенсионеров сможет получить надбавку к выплатам. Это коснется тех пенсионеров, которым исполнится 80 лет. После того, как в мае 1,5 млн украинцев получили ежемесячную прибавку в 500 грн, было анонсировано, что после исполнения этого возраста, каждый пенсионер может рассчитывать, что его пенсия автоматически увеличится на данную сумму.

Согласно законодательству, размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).

Большинство льготников, получавшие низкую зарплату, при такой формуле не дотягивают даже до "минималки" 1638 грн (на данный момент). Тогда эту разницу, к примеру 200-300 гривен, государство "дарит" пенсионеру.

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