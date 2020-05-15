Український хореограф, суддя відомих талант-шоу Влад Яма ошелешив фото з чотирирічним сином

Як передає Politeka.net, зірка опублікував кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показав, як вони з Леоном (так звуть хлопця) вперше за час самоізоляції відправилися в кафе. Влад Яма скористався тим, що з 11 травня в країні пом'якшили карантин і дозволили роботу різних закладів, у тому числі й з літніми майданчиками, і вирішив зводити сина розважитися.

Спочатку батько з сином їдуть на авто - малюк, звісно, сидить ззаду, а потім вони вже насолоджуються їжею за столиком в кафе.

Примітно, що Влад обробив кадри в графічному редакторі, "причепивши" дитині "круті" сонцезахисні окуляри і тоненькі вусики - виглядає досить забавно, "оце дає!"

"Сидимо вперше за 2 місяці" і "людина на серйозному", - так підписав кадри хореограф.

Раніше ми повідомляли, зоряний суддя проекту "Танцюють всі" Влад Яма похвалився дружиною Ліліаною і дитиною, опублікувавши їх фото в Instagram.

Ліліана в незвичайній білій сукні-сорочці з корсетом на талії присіла поруч з малям, поцілувавши його в губки.

"Як же я мріяв про Сина!.. Спасибі", - підписав Влад.

Миле фото зібрало безліч коментарів: "Син Ваша копія", "Красиве фото і син красень. Ну тепер ще потрібна і дівчинка", "Красавчик!!!! Хоч тільки профіль видно, але все одно красотун", "Які вони красиві у вас", "Про що можна мріяти, коли щастя поруч".

Також ми писали, що дружина Ями блиснула пружними принадами в купальнику на архівному знімку. Брюнетка позувала, обнявши пальму. При цьому неможливо не захопитися чарівними вигинами її стрункого тіла.

Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася: "Ваша копія".

Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "Був наречений ще той".