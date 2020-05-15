Відома актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала свого красеня

На фото Євгена йде в кросівках і чорних штанях, а на спині у неї був рюкзак. Поруч можна побачити маленького хлопчика, який самостійно йшов поруч з Кошмал. Сім'я спускалася по бруківці вузькій вуличці Львова. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Львів", - коротко написала під фото дівчина.

Фанати встигли поставити більше 5 тисяч лайків і написати кілька коментарів:

"Що за дитятко?)", "Аня, ти моя улюблена актриса. Красуня", "Які гарні", "Як ви, красуня з "Сватів", "Здоров'я вам", "Зі святом", "Які милі", "З днем сім'ї! Здоров'я і щастя", "Львів сумує за вас".

Раніше ми повідомляли, що відома актриса Анна Кошмал показала свою красу крупним планом.

На фото Кошмал знімає себе на камеру і позує крупним планом. Видно, що Ганна в цей раз знімалася без білизни. Волосся зірка "Сватів" були розпущені, а сама дівчина була практично без макіяжу. Завдяки тому, що красуня показувала себе грубо, можна легко оцінити природну зовнішність Женьки.

Повідомлялося, що українська актриса Ганна Кошмал показала раніше неопубліковані фото.

Не маючи нових знімків, дівчина звернулася до «запасам», що зберігаються на її телефоні, які ще не були викладені в мережу.

В хід пішли фото, зроблені під час літньої подорожі в Греції.

«Прогулянка по острову Родос»,- написала Кошмал.

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