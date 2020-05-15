Дружина знаменитого українського хореографа Влада Ями поділилася спокусливими кадрами із відпочинку

У цьому році Лілія Яма з чоловіком і сином змушені, як і всі інші українці, сидіти вдома на самоізоляції. По всій видимості, дружина хореографа занудьгувала без подорожей і вирішила поділитися враженнями з минулих поїздок. Відповідні кадри вона опублікувала у своєму Instagram.

Так, красуня поділилася коротким відео, на якому вона позує на пляжі, обіймаючи одну з пальм. З одягу на Лілії лише злитий купальник з досить відвертими вирізами. Дружина хореографа виглядає дуже щасливою, безтурботно розважаючись на піску. Вона сховалася за пальму і визирає з-за стовбура з милою посмішкою на обличчі.

Також Лілія поділилася своїм фото в яскраво-червоній сукні на тлі дорогої машини. Жаркий наряд з оригінальним вирізом на спідниці ідеально підкреслює струнку фігуру моделі.

Яма ніяк не підписала архівні кадри, а її підписники не змогли їх прокоментувати.

Раніше ми писали, що Влад Яма показав дружину Лілію і сина на зворушливому фото.

В цей раз Ліля була одягнена в блузку і туфлі. Волосся красуня вирішила залишити зібраним у хвіст, а сама сіла, щоб було зручно взаємодіяти з сином. Хлопчик був у кросівках, шкарпетках, шортах і футболці. Мати й син майже поцілували один одного в губи. Фото вийшло дуже інтимним і ніжним.

"Як же я мріяв про Сина!.. Спасибі", - написав Влад.

Нагадаємо, Влад Яма вперше показав маленького сина, дружина не стрималася: "Ваша копія".

Як повідомляла Politeka, фото молодого Влада Ями з сімейством викликало фурор в мережі: "Був наречений ще той".

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