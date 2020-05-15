Клієнти націоналізованого Приватбанку ошелешені постійними збоями в роботі банку

Про новий кричущий інцидент у своєму негативному відгуку під назвою "Вкрали гроші" на порталі Мінфін написав незадоволений клієнт.

За його словами, він знімав гроші з своєї "приватівської" карти в банкоматі IboxBank, але в якийсь момент він "погас".

"Після кількох успішних знять по 1000 грн я спробував вивести ще 1000 грн і картка виїхала, банкомат погас. Я чекав хвилин 15 поки він перезавантажиться і видасть мені гроші, але такого не сталося. Відразу ж набрав на 3700 і повідомив про цю проблему (обов'язково уточнивши, чи можу я відходити від банкомата, на що оператор відповів мені, що я спокійно можу йти і заявка оформлена на розгляд. Також він повідомив, що розгляд буде протягом від 30 до 120 днів). Через місяць я знову набрав на 3700 і спробував уточнити, що там все таки з моєю заявкою. Виявилося, що її тільки 23 березня оформили і відлік 30-120 днів почався з цього моменту", - розповів незадоволений клієнт.

Через якийсь час з ним зв'язався представник Приватбанку і заявив, що гроші йому не повернуть.

"Виявилося, що приват зв'язався з цим ibox банком і ті їм сказали, що гроші були видані і ось вам логи банкомату. Цей хлопець мені дослівно сказав, що гроші не повернуть, і я можу надіслати вам ці логи на будь-яке зручне відділення привату, а ви робіть з ними що хочете, звертайтеся в поліцію або в суд. Я дуже злий на ПриватБанк через те, що я як чесний клієнт залишався біля банкомату і чекав поки він перезавантажиться, щоб отримати свої гроші... Виявляється, що мене кинули. Я не отримав ці гроші і більше того, це можна перевірити по камерах, але ніхто цим займатися звичайно ж з працівників банку не хоче. Якщо ця ситуація не вирішиться, я маю намір закрити свої рахунки і назавжди попрощатися з цим банком", - висунув клієнт сувору умов ПриватБанку.

"За Вашим зверненням, банк, діючи в рамках правил міжнародних платіжних систем сформував запит на опротестування операції по карті. Ми завжди робимо все можливе, щоб запит був розглянутий на користь клієнта. На жаль, незважаючи на всі наші старання, нам не вдалося отримати позитивне рішення і оскаржити цю операцію", - відреагував на скаргу співробітник Приватбанку.

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