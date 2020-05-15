Відома модель, актриса Емілі Ратаковски заінтригувала видом у новому купальнику червоного кольору

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравим кадром з відпочинку. Дівчина в черговий раз змогла вигідно підкреслити свій образ одним лише бікіні, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз дівчині вдалося підкорити шанувальників видом в червоному купальнику з неймовірним декольте і природним видом без макіяжу:

«Ви, звичайно, 💋💋💋», «Допінг –потрібно більше фото», «Чарівна, Красива дівчина з шикарною фігурою», «Чого така сумна», «Neanche se mi pagavano li mettevo su», «Не дитинко – Барбі», «Хороший вантажівка поряд з красивою дівчиною», «Модель RC2020? Що ви, хлопці, думаєте?», «Ви зрозуміли, дитинко хизується», «скелет», «Гарна ❤️», - написали користувачі.

"Робота моделлю - дивовижний спосіб заробити гроші і отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала чи хотіла - хоча в глибині душі, мабуть, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою", - розповіла Ратаковски в одному з інтерв'ю, що стосується її роботи моделлю під час спекотних зйомок.

До цього зірка вирішила опублікувати чорно-біле фото, на якому красується в купальнику на тонких лямках.Зірка опублікувала даний знімок в розділі сториз Instagram. Ратаковски постала у стільці, закинувши на нього ніжку.

Маленький верх бікіні обтягнув соковиті форми і ледь їх утримував. А крихітний низ підкреслив красиві стегна.В цьому тілі все ідеально, не тільки груди і стегна, а й тонка талія, пружний живіт і стрункі ніжки. Не дарма зірка часто хвалиться фігурою на камеру.

Ратаковски забрала волосся, випустивши у особи кілька хвилястих пасом. Круглі сережки у вухах надавали якоїсь чарівної краси. У пості зірка рекламувала цей купальний "вбрання".

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