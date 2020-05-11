Українська співачка Тіна Кароль показала ідеальну фігуру на новому кадрі

цього разу артистка блиснула стильним вбранням, вдало подчеркнувшем її фігуру і гідності. Як відомо, у фіолетовому платті з пайеток вперше Тіна з'явилася під час зйомок проекту "Танці з зірками" в якому брала участь у ролі ведучої, передає Politeka.net.

На фан-акаунті знаменитості з'явився кадр, на якому співачка з'явилася в знаменитому стильному вбранні без бретелей, але з чорними вставками тканини на грудях. Ідеальний образ - плаття в підлогу і підібрані прикраси з камінням - вдало поєднувалися разом з макіяжем зірки.

До речі, під постом фанати відразу ж почали згадувати найкращі образи знаменитостей, у яких вона з'являлася останнім часом. Не обійшлося і без уминаний нарядів Тіни на "Голосі", в якому вона перемогла разом з юним учасником.

Під час ефірів пісенного шоу гриміло багато скандалів, але головною новостю були чутки про бурхливий роман Тіни разом з Даном Баланом.

До цього фанати популярної української співачки знайшли цікаве схожість між фотографіями Кароль та її сина. Відповідні знімки були опубліковані на одному з фан-акаунтів в Instagram.

Так, на фото Тіна Кароль спускається по сходах в облягаючому білому топі і таких же білих шортиках, відмінно демонструють стрункі ніжки співачки. Волосся Кароль спадають на плечі великими локонами, завершуючи її ніжний образ.

Поряд з цим знімком розмістили фотографію сина співачки Веніаміна, зроблену на тому ж самому місці. Хлопчик, як і мама, починає спускатися по сходах. Правда, замість гламурного образу, він одягнений в просту повсякденну одяг хлопчика-підлітка.

«Повторив мамине фото», - йдеться у підписі до знімків.

Судячи з усього, дивну схожість оцінила і сама Кароль, адже вона продублювала фанатський пост в своєму розділі Сториз.

Нагадаємо, Кароль в гарячих обіймах Балана засвітила обручку: вся країна в очікуванні весілля.

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