Молдавський співак, тренер шоу «Голос країни» Дан Балан поділився зворушливим романтичним фото

Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото музикант стоїть біля вікна й задумливо дивиться вдалину. На ньому одягнена сорочка і штани. Пост Дан супроводив рядками з пісні «Люби».

«Люби....Люби, як сонце...адже в серці вічна весна...», - написав артист.

За дві години його фото зібрало понад 33 тисяч лайків. В коментарях йому залишили багато компліментів.

«Як завжди неймовірний», «Вау», «Оу, нарешті весняний і романтичний настрій у нашого Дана. І в пісні і на фото і сподіваюся в життя», «Весна якась особлива в цьому році, тобі так не здається, Дан?», «Шикарний», «Наш улюблений Даник», «Яка ностальгія, Дан», «Обожнюю цю пісню і Кожен раз плачу», - пишуть користувачі мережі.

На сторінці Балана мало хто звернув увагу на той момент, що Тіна Кароль не стрималася і відповіла на послання Дана, опублікувавши пост в той же час, що і він. Але фанати Тіни виявилися більш уважні. Вони вказали на те, що Кароль відреагувала на пост музиканта, опублікувавши своє романтичне фото.

Щоправда, деякі вважають, що це Дан відповів словами кохання на пост Тіни.

Нагадаємо, що у мережу просочилися кадри з Кароль, вирізані з ефіру «Голосу»: «Чекаємо весілля з Даном».

Як повідомляла Politeka, Кароль спокусила видом в тісній сукні з блискіток: "Так ні один Балан не встоїть!".

Також Politeka писала, що Кароль показала, якими солодощами її балує коханий чоловік: "Всі думки про Дана".