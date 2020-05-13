Українська співачка Тіна Кароль любить епатувати публіку стильними, а іноді і досить зухвалими образами
Співачка славиться своїм бездоганним відчуттям стилю, любов'ю до неймовірних суконь і глибоким декольте. Під час останніх двох сезонів шоу "Голос" співачці вдалося підкорити своїми нарядами не тільки численних шанувальників, але ще й знаменитого артиста Дана Балана. Чутки про їхні стосунки і навіть бурхливий любовний роман набувають найнесподіваніші повороти, передає Politeka.net.
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Пропонуємо вам згадати топ найкращих образів Тіни, якими вона підкорила Дана. Співак не раз нахвалював образи зірки під час прямих ефірів, кружляв співачку під час танців і навіть носив на руках прямо зі сцени, змушуючи артистку червоніти від сорому.
Зазначимо пара навіть вирішила заспівати дуетом у пісенному шоу "Голос". Як відомо, після того, як їх спільний виступ з композицією "Додому" буквально підірвало тренди платформи Ютуб, артисти вирішили продовжити спільну роботу на пісенному проекті, залучаючи чималу увагу шанувальників.
Шанувальники побачили, як Дан з Тіною буквально у відкриту фліртують один з одним і знаходяться в хвилюючою близькості, немов готові ось-ось поцілуватися на камеру.
Думки шанувальників тут же розділилося: на думку деяких, зірки дуже майстерно грають на камеру і все одно видно, що це лише постановка, на думку інших же фанатів, артисти просто привертають увагу шанувальників своїми таємничими відносинами.
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