Українська співачка Тіна Кароль любить епатувати публіку стильними, а іноді і досить зухвалими образами

Співачка славиться своїм бездоганним відчуттям стилю, любов'ю до неймовірних суконь і глибоким декольте. Під час останніх двох сезонів шоу "Голос" співачці вдалося підкорити своїми нарядами не тільки численних шанувальників, але ще й знаменитого артиста Дана Балана. Чутки про їхні стосунки і навіть бурхливий любовний роман набувають найнесподіваніші повороти, передає Politeka.net.

Пропонуємо вам згадати топ найкращих образів Тіни, якими вона підкорила Дана. Співак не раз нахвалював образи зірки під час прямих ефірів, кружляв співачку під час танців і навіть носив на руках прямо зі сцени, змушуючи артистку червоніти від сорому.

Зазначимо пара навіть вирішила заспівати дуетом у пісенному шоу "Голос". Як відомо, після того, як їх спільний виступ з композицією "Додому" буквально підірвало тренди платформи Ютуб, артисти вирішили продовжити спільну роботу на пісенному проекті, залучаючи чималу увагу шанувальників.

Шанувальники побачили, як Дан з Тіною буквально у відкриту фліртують один з одним і знаходяться в хвилюючою близькості, немов готові ось-ось поцілуватися на камеру.

Думки шанувальників тут же розділилося: на думку деяких, зірки дуже майстерно грають на камеру і все одно видно, що це лише постановка, на думку інших же фанатів, артисти просто привертають увагу шанувальників своїми таємничими відносинами.

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