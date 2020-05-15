Відома телеведуча Анфіса Чехова показала спокусливий образ в чорно-білих тонах і поділилася віршем

На фото Чехова позувала в білій сорочці, під якому можна побачити білу білизну. Волосся у красуні були розпущені, за які вона взялася руками. Анфіса доповнила образ яскравим мейкапом, який можна помітити навіть на чорно-білому фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо пустилося б час назад,

І Стрілки годинника збилися з шляху -

Хотів би ти все почати заново,

І двічі в одну річку увійти?", - написала свій вірш під фото Анфіса.

Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Якщо любов від серця, то можна повторювати ще і ще. На жаль, нічого не повернеш", "так, пора і чоловіків декабристок освятити, не все ж нам босоніж по снігу і беззавітно і всупереч", "До мурашок", "Анфіса, браво! Прямо в серце", "Яка краса", ".... так... ! Дуже ! Дуже зворушливо... і неймовірно ніжно....", "До Сліз і Глибини Душі".

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На фото Чехова лежала на підлозі і сховала своє тіло по плечі в тканини. Видно, що Анфіса вирішила для зйомок не надягати бюстгальтер. Красуня розпустила волосся, а навколо неї можна побачити білі пелюстки троянд. Кадри вийшли дуже ніжними і соковитими.

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