Відома телеведуча Анфіса Чехова показала спокусливий образ в чорно-білих тонах і поділилася віршем
На фото Чехова позувала в білій сорочці, під якому можна побачити білу білизну. Волосся у красуні були розпущені, за які вона взялася руками. Анфіса доповнила образ яскравим мейкапом, який можна помітити навіть на чорно-білому фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Якщо пустилося б час назад,
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І Стрілки годинника збилися з шляху -
Хотів би ти все почати заново,
І двічі в одну річку увійти?", - написала свій вірш під фото Анфіса.
Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Якщо любов від серця, то можна повторювати ще і ще. На жаль, нічого не повернеш", "так, пора і чоловіків декабристок освятити, не все ж нам босоніж по снігу і беззавітно і всупереч", "До мурашок", "Анфіса, браво! Прямо в серце", "Яка краса", ".... так... ! Дуже ! Дуже зворушливо... і неймовірно ніжно....", "До Сліз і Глибини Душі".
Раніше ми повідомляли, що відома телеведуча Анфіса Чехова показала новий ніжний образ.
На фото Чехова лежала на підлозі і сховала своє тіло по плечі в тканини. Видно, що Анфіса вирішила для зйомок не надягати бюстгальтер. Красуня розпустила волосся, а навколо неї можна побачити білі пелюстки троянд. Кадри вийшли дуже ніжними і соковитими.
Нагадаємо, Чехова безсовісно блиснула апетитним силуетом в тонкій піжамі
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