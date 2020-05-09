В мережі показали незвичайне і досить спокусливе фото відомої телеведучої Ксенії Собчак

Знімок 11-річної давності зробив надбанням громадськості російський фотограф Саша Гусов. Він розмістив його на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

На чорно-білому фото Ксенія позує без одягу, лише прикрившись руками.

"Красуня Ксенія Собчак, Москва, 2009 рік", – написав Гусов.

Користувачі мережі не залишилися байдужими і почали коментувати побачене, зазначивши, що перший раз бачать Ксенію в такому ніжному образі.

"Здається, так Ксенію ніхто не фотографував", "Вона неймовірна у вас вийшла", "Перший раз бачу Ксенію в такому ніжному образі", "Око художника завжди наповнений любов'ю. Думаю, це найкраще фото Собчак", – пишуть в мережі..

Зазначимо, що це одне з небагатьох фото з Собчак, де абсолютна більшість за позитивними коментарями.

Раніше ми повідомляли, Собчак шокувала домашнім фото, на якому чудово все: і п'ята точка Ксенії і її чоловік, режисер Костянтин Богомолов, з пляшкою на задньому плані.

Так, зірка вирішила похвалитися лосинами, вірніше, тим, як у них виглядають її "булочки". Собчак розташувалася навпроти дзеркала і "заселфила", на її думку, апетитне місце. При цьому користувачів насмішило поява в кадрі її чоловіка, який "сховався" за пляшкою.

«Нехай ж*па буде такий як на фото 🙏🙏», «Там Богомолов на задньому плані за пляшкою вина дуже засумував. То від вірусу, то ж*пи», «А на передньому плані наслідки пляшки на задньому плані 😉😂», - не втрималися фоловерів.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

Як повідомляла Politeka, Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч , Богомолову не позаздриш.

Також Politeka писала, що мама Собчак грандіозно принизила Богомолова: "Ви п'яні!".