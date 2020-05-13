Ксенія задумалася, що з нею було не так

Російська телеведуча Ксенія Собчак прокоментувала нові відносини колишнього чоловіка, актора Максима Віторгана з дівчиною, молодшою за нього майже на 20 років

Так, після чотирьох років шлюбу 38-річна Собчак і 47-річний Віторган заявили про розлучення. При цьому їх трирічний син Платон залишився жити з матір'ю. Собчак встигла знову вискочити заміж - за театрального режисера Костянтина Богомолова. Її колишній теж не пасе задніх і обзавівся новою подругою - актрисою Ніно Нінідзе.

Нещодавно в ефірі YouTube-шоу «Обережно, Собчак» під час бесіди із зіркою Comedy Woman Катериною Варнавою спливло питання про те, як Ксенія відноситься до молодої пасії "екса". Телеведуча зізналася, що "радіє" за нього.

«Я на нього дивлюся і радію. Що він у нових відносинах, у нього там прекрасна красуня-дівчина зараз, він набагато більш ініціативний», - заявила Собчак.

Вона додала, що їхні спільні друзі підтверджують, що Віторган став більш ініціативним, ніж раніше. Собчак задумалася про те, чому в роки їхнього спільного життя роль двигуна дісталася їй. Можливо, Ксенія перенесла модель поведінки і в нові відносини.

До цього зірка розповідала про роздільний сімейний бюджет з Богомоловим. Виявилося, що після весілля Собчак все ще намагається бути фінансово незалежною.

«З Костянтином у нас роздільні бюджети. У нього є свої гроші, він добре заробляє. У мене - свої. Але є якісь спільні сімейні витрати. Наприклад, можемо щось для дома купити. У якісь дні Костя водить мене в ресторан, а я пізніше оплачую щось інше», - зізналася Ксенія, додавши, що її влаштовує такий підхід до сімейних витрат.

Як ми повідомляли раніше, під час ефіру з Варнавою Собчак розповіла, як Богомолов влаштував їй рознос за голе фото іншого чоловіка в телефоні. Справа в тому, що телеведуча отримала від одного з поклонників знімок інтимного характеру, який досі зберігає.

"Мені прислали не так давно, коли розпочався карантин. До цього, я навіть вже відчула... думаю, всім надсилають "ч*ен", а мені не надсилають. І тут мені прислали. Зараз тобі покажу. Раптом це один і той ж... Я зберегла, ну, коли мені ще пришлють?", - сміючись поділилася Ксенія.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи.

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