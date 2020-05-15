Кінотеатр несподівано обрушився, під завалами люди: кадри масштабного НП в Україні

На Закарпатті у Виноградові обрушилося будівля кінотеатру в момент, коли поруч знаходилися люди.

У будівлі колишнього кінотеатру «промінь» проходили демонтажні роботи, на яких працювали 10 осіб. У якийсь момент одна зі стін кінотеатру звалилася, залишивши під завалами двох робітників.

Одного з постраждалих дістали з-під завалів і відправили в лікарню. Він перебуває в стані середньої тяжкості. Другого чоловіка витягли вже близько 17:15, проте до того моменту він був вже мертвий. Відомо, що загиблий був одним з робітників.

Зеленський продовжив заборону для "Вконтакте" і "Однокласники"

Президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники".

"відповідно До статті 107 Конституції України постановляю:

Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.

Указ №184/2020 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" оприлюднено близько півночі 14 травня. Станом на 2:00 15 травня невідомо на який продовжено термін заборони і санкції.

Курс валют різко зміниться, гривня покаже справжню міць: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 15 травня спровокує паніку на ринку, долар буквально застигне на місці.

Про це свідчить прогноз Національного банку.

Так, сто американських доларів коштуватимуть 26,6792 гривні. Днем раніше вони торгувалися за 26,6897 гривень. Коливання курсу будуть мінімальними: - 0,0105.

А ось курс євро сьогодні здивує – валюта різко впаде, причому на кілька позицій. Вони будуть торгуватися за 28,7869 гривень, хоча днем раніше коштували 29,0291 (-0,2422).

Нагадаємо, долар продовжує пробивати дно, цифри в обмінниках здивують: на скільки зміниться курс.

Як повідомляла Politeka, долар різко ослаб, гривня готує новий наступ: чого чекати українцям.

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