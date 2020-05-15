Кинотеатр неожиданно обрушился, под завалами люди: кадры масштабного ЧП в Украине

На Закарпатье в Виноградове обрушилось здание кинотеатра в момент, когда рядом находились люди.

В здании бывшего кинотеатра «луч» проходили демонтажные работы, на которых работали 10 человек. В какой-то момент одна из стен кинотеатра рухнула, оставив под завалами двух рабочих.

Одного из пострадавших достали из-под завалов и отправили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести. Второго мужчину извлекли уже около 17:15, однако к тому моменту он был уже мертв. Известно, что погибший был одним из рабочих.

Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Указ №184/2020 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" обнародован около полуночи 14 мая. По состоянию на 2:00 15 мая неизвестно на какой срок продлены запреты и санкции.

Курс валют резко изменится, гривна покажет настоящую мощь: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 15 мая спровоцирует панику на рынке, доллар буквально застынет на месте.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка.

Так, сто американских долларов будут стоить 26,6792 гривны. Днем ранее они торговались по 26,6897 гривен. Колыхания курса будут минимальными: - 0,0105.

А вот курс евро сегодня удивит – валюта резко рухнет, причем на несколько позиций. Они будут торговаться по 28,7869 гривен, хотя днем ранее стоили 29,0291 (-0,2422).

Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

Как сообщала Politeka, доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что ситуация в Украине оказалась еще хуже, курс доллара срочно пересмотрели: "Уже в июне..."