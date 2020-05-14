Зірка групи «Неангели» Вікторія Смеюха вразила голосистим кавером на українську народну пісню
Популярна співачка поділилася з шанувальниками новим емоційним відео на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
На опублікованих кадрах Смеюха з почуттям виконує улюблену багатьма українцям пісню «Чорнобривці». Причому робить вона це у відповідному антуражі: зірка сидить за столом у традиційній українській «хаті» в народному одязі. Перед нею на столі лежить борошно і качалка. Судячи з усього, зірка готує щось смачненьке.
«Під час карантину мені пощастило побувати в колі рідних мені людей. Там я зрозуміла, наскільки люблю Україну, місто в якому я народилася і як мені близька українська традиційна культура», - написала Смеюха у підписі до відео.
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Вона зізналася, що скучила без роботи і вирішила порадувати шанувальників імпровізованим кліпом, у створенні якого їй допомагали сестра і подруга.
Українці прийшли в захват від такого щирого і емоційного виконання.
«Спецефекти зашкалюють а щирість і душа просто на висоті!!!! Ось чого не вистачає нашим зіркам обіймаю», «Це просто неймовірно!!!! твій голос це щось», «А вид з вікна неможливо красивий», - пишуть люди у коментарях до відео.
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