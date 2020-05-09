Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила стильную съемку в черном блестящем костюме

В этот раз девушка решила представить небольшое промо-видео с последних съемок в стильном костюме черного цвета и состоящем из одних лишь маленьких камушек-блесток, расшитых тонкими полосками и образующими необычные узоры, сообщает Politeka.

Как известно, Вика много недель находится на карантине и недавно отправилась в деревню к бабушке, откуда даже поразила видеозаписями с задушевным исполнением песен и кадрами, сделанными вместе с курами, утками и даже коровами. Домашние кадры были очень хорошо восприняты публикой, поэтому артистка решила порадовать аудиторию и необычнм промо-роликом.

«Коровы- коровами 🐮 , но я скучаю за съёмками🤩 Этот фрагмент не вошёл в клип, но остался в моем телефоне😃🎞📞☑️. Каждый раз, для меня съемки 🎥🎬 как маленькая жизнь 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, после которой остаются самые разные воспоминания 🥰🎶🎵🎼. Чуть подождём и скоро наступит светлая полоса, после которой затанцуем всем миром🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха под роликом.

Поклонники тут же ответили:

«Песня огонь 🔥🔥🔥это любовь, Роман, высшие песни👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - современная эмансипе...Очень круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Всё вернётся на круги своя. Это ж не на вечно, Вика, не чуди».

До этого артистка позировала в одном лишь черном бикини, удачно подчеркнувшем ее фигуру, и с распущенными волосами.

«По улицам ходить нельзя, на курорты летать тоже. Осталось гулять по воспоминаниям... 🏝🗽🐠⛰🐵🖖🏻(продолжение следует, архивов у меня много)😍», - написала Виктория.

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