Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала семейную идиллию

На фото Виктория стоит в красном костюме, а рядом можно увидеть маленькую девочку в аналогичном наряде. С другой стороны стояла женщина, мама Смеюхи, в черных штанах и черно-белой кофте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мама, милая, родная! Поздравляю тебя, ты лучшая мама в мире! Я благодарна тебе за теплоту и доброту – они ежедневно согревают меня и за то, продолжаешь сохранять семейный очаг сейчас. Ты всегда при любой возможности старалась порадовать меня и с оптимизмом смотрела на мир. Я этому научилась у тебя и оптимизм не раз выручал меня в трудную минуту. Мне повезло, что даже взрослую дочь, ты стараешься оберегать и помнишь, что я всё равно нуждаюсь в твоей любви – она окрыляет меня", - написала Виктория.

Фанаты успели поставить почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Я все не могу поверить что это ваша мама", "Я так понимаю, что сейчас появилась возможность быть рядом, а не гастроли, клипы, интервью. Это прекрасно! Вы очень похожи! Счастья и добра!", "Поздравляю мамочку".

Сообщалось, что известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила стильную съемку в черном блестящем костюме.

В этот раз девушка решила представить небольшое промо-видео с последних съемок в стильном костюме черного цвета и состоящем из одних лишь маленьких камушек-блесток, расшитых тонкими полосками и образующими необычные узоры.

Ранее мы писали, что певицы Виктория Смеюха и Слава Каминская, солистки "НеАнгелов", показали новое совместное фото в Инстаграм.

На фото Слава и Вика позируют в черно-розовых платьях с одним открытым плечом. На них были парики черного цвета, а Смеюха еще и дополнила образ шляпкой. Рядом можно увидеть мужчину в рубашке и пиджаке.

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