Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала поклонников и показалась в роскошном кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

Так, звезда снялась в пикантной фотосессии для одного из популярных мужских глянцев, демонстрируя аппетитные формы в роскошном кружевном белье. На первом снимке звезда позирует полусидя, показывая роскошное тело в кружеве.

А на другом снимке Кумейко позирует стоя спиной на камеру, показав свою самую аппетитную форму. Однако поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку фотографии певица разместила их у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко засветила свои прелести в откровенном наряде.

Анастасия Кумейко активно развивает сольную карьеру под псевдонимом (DJ Nana). По всей видимости, дела у певицы идут хорошо, ведь ее взяли на обложку популярного мужского журнала. Экс-Nikita не сдержала своих эмоций и поделилась впечатлениями в соцсети.

"Быть на обложке XXL всегда приятно, а украсить первую digital-обложку даже немного волнительно😇. Лови мои нежные ритмы и читай новое интервью ❤️", - написала исполнительница.

Напомним, роскошная экс-Nikita нарядилась в сетку и засветила лишнее.

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita превзошла саму себя, устроив грязные танцы на камеру.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко устроила грязные танцы с Николь Шерзингер.