Известная украинская певица Светлана Лобода показала, как выглядит во время отдыха дома
Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Светлана предстала в очень естественном виде. У нее были растрепаны волосы, а макияж был сделан очень натуральный. Красотка смотрела в кадр, и выглядела при этом очень по-домашнему.
«Как дела?»,- кокетливо спросила певица.
За 40 минут пост артистки собрал почти 14 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.
«Повезло Тиллю», «Света, как всегда, прекрасна», «Все нормально, ждем завершения карантина», «Вы опубликовали фотку, и стало хорошо», «Красотуля», «Супер», «Светик семицветик», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Светлана Лобода устроила веселые танцы перед зеркалом. Будучи дома на карантине, красотка решила продолжать заниматься спортом и танцами. Лобода показала, в какой одежде она занимается спортом.
Кроме этого, недавно певица поделилась роскошным снимком, на котором она предстала в тонком платье с экстремальным декольте и смелым вырезом. Само платье с анималистичным принтом завязывалось на шее. Светлана позировала на фоне природы с распущенными волосами и легким макияжем на лице.
Напомним, что знойная Лобода избавилась от одежды и презентовала новую песню: "На шансон похоже".
Как сообщала Politeka, Лобода в домашнем виде похвасталась развлечениями с лошадьми: "Совсем ласки не хватает".
Также Politeka писала, что Лободу высмеяли за развлечения у трактора и стогов сена: "Дояркой пошла работать?".