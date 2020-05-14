Популярная исполнительница Светлана Лобода забыла про стыд и показала роскошные изгибы в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода распахнула халат и идет на камеру в одном облегающем белье, демонстрируя всем безупречные изгибы. Дополнял образ звезды лишь перчатки на руках. Кадры спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.

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Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине , ни после😻😻😻 #мой #newSong TikTok Ник @lobodaofficial. Переходи по ссылке в сторис.

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«Малышка будет разрывать рекомендациями», «ах, хороша», «огонь», «ты просто лучшая», «волшебница», «вообще бомба», «суперский вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Светлана Лобода порадовала поклонников новым откровенным снимком в одном лифчике.

Знаменитая украинская певица, перебравшаяся жить и работать в Россию, весьма оригинально пожелала своим поклонникам доброго утра. Звезда поделилась новым фото в своем Инстаграм.

На фото Лобода позирует в нежном образе, загадочно глядя куда-то в сторону. При этом из одежды на ней только бюстгальтер, однако и его певица на фото уже начинает снимать, тем самым привлекая внимание к своей груди.

Для снимка Лобода подчеркнула глаза макияжем, а губы оставила без помады. Мягкий желтоватый свет делает фото особенно органичным.

Remote file

Напомним, растрепанная Лобода показала без прикрас, как выглядит дома.

Как сообщала Politeka, Лобода в домашнем виде похвасталась развлечениями с лошадьми.

Также Politeka писала, что Лободу высмеяли за развлечения у трактора и стогов сена.