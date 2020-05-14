Популярная исполнительница Светлана Лобода забыла про стыд и показала роскошные изгибы в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Малышка LO теперь в TikTok. Обещаю не дать вам скучать ни на карантине, ни после», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лобода распахнула халат и идет на камеру в одном облегающем белье, демонстрируя всем безупречные изгибы. Дополнял образ звезды лишь перчатки на руках. Кадры спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.

«Малышка будет разрывать рекомендациями», «ах, хороша», «огонь», «ты просто лучшая», «волшебница», «вообще бомба», «суперский вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Светлана Лобода порадовала поклонников новым откровенным снимком в одном лифчике.

Знаменитая украинская певица, перебравшаяся жить и работать в Россию, весьма оригинально пожелала своим поклонникам доброго утра. Звезда поделилась новым фото в своем Инстаграм.

На фото Лобода позирует в нежном образе, загадочно глядя куда-то в сторону. При этом из одежды на ней только бюстгальтер, однако и его певица на фото уже начинает снимать, тем самым привлекая внимание к своей груди.

Для снимка Лобода подчеркнула глаза макияжем, а губы оставила без помады. Мягкий желтоватый свет делает фото особенно органичным.

Напомним, растрепанная Лобода показала без прикрас, как выглядит дома.

Как сообщала Politeka, Лобода в домашнем виде похвасталась развлечениями с лошадьми.

Также Politeka писала, что Лободу высмеяли за развлечения у трактора и стогов сена.