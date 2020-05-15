Курс валют в Україні 15 травня спровокує паніку на ринку, долар буквально застигне на місці

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку.

Так, сто американських доларів коштуватимуть 26,6792 гривні. Днем раніше вони торгувалися за 26,6897 гривень. Коливання курсу будуть мінімальними: - 0,0105.

А ось курс євро сьогодні здивує – валюта різко впаде, причому на кілька позицій. Вони будуть торгуватися за 28,7869 гривень, хоча днем раніше коштували 29,0291 (-0,2422).

Також національний регулятор уточнив, що до середини минулого робочого дня вартість долара становила 26,6815 гривень.

Як повідомлялося раніше, українцям радять не продавати, а купувати долар незважаючи на те, що комусь курс валют може здатися не дуже вигідним.

Експерти попереджають, що незабаром курс долара в Україні піде вгору, а останній сприятливий шанс для купівлі доларів як засобу накопичення кажуть буде на наступному тижні.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що інфляційний тренд нікуди не зник. За його словами, у бізнесу є попит на валюту, і коли країна почне виходити з карантину, почнуть активно купувати долари.

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