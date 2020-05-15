Знаменитості не тільки розбурхують свідомості своєю творчістю, але й зовнішнім виглядом
Познайоммось з зірками, які люблять епатувати і вибирають відверті вбрання, пише Politeka.net.
Світська левиця, бізнесвумен Кім Кардашьян любить виділятися з натовпу. Практично кожен її вихід привертає увагу публіки. Зірка віддає перевагу вбранням з глибоким декольте, а також облягаючим сукням.
Знаменита актриса і співачка Дженніфер Лопес у свої 50 років виглядає, не побоїмося цього слова, божественно. Підтягнуте тіло, красиве обличчя - така жінка дасть фору молодим колегам. Підтримувати форму їй допомагає спорт і правильне харчування.
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Белла Хадід також часто виставляє напоказ свої соковиті принади. Варто відзначити, що в минулому році один з пластичних хірургів назвав красуню найкрасивішою дівчиною планети.
Модель Кендалл Дженнер не соромиться свого тіла і досить часто викладає фото не те, що у відвертих вбраннях, а навіть оголеною. Струнка фігура дозволяє їй так чинити.
Ще одна знаменитість, яка завжди хвалиться своїм тілом - актриса і модель Емілі Ратаковськи. Зірка часто демонструє розкішне тіло в своєму Instagram.
Не відстають від своїх зарубіжних колег і українські зірки. Зокрема, Світлана Лобода любить демонструвати апетитну красу. Навіть двоє пологів анітрохи не зіпсували фігуру співачки, вона виглядає просто приголомшливо і змусить заздрити багатьох.
Співачка Тіна Кароль часто вибирає відверті обтягуючі сукні з глибоким декольте.
Колишня солістка "ВІА Гри" Анна Седокова часто з'являється в сміливих нарядах, демонструючи сочні принади. У красуні троє дітей, але вагітність і пологи ніяк не позначилися на фігурі.
Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.
Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.
Також Politeka писала, що сестричка Кардашьян спокусила апетитними формами в шкіряному костюмі.