Знаменитости не только будоражат сознания своим творчеством, но и внешним видом

Давайте познакомимся со звездами, которые любят эпатировать и выбирают откровенные наряды, пишет Politeka.net.

Светская львица, бизнесвумен Ким Кардашьян любит выделяться из толпы. Практически каждый ее выход привлекает внимание публики. Звезда отдает предпочтение нарядом с глубоким декольте, а также облегающим платьям.

Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес в свои 50 лет выглядит, не побоимся этого слова, божественно. Подтянутое тело, красивое лицо - такая женщина даст фору молодым коллегам. Поддерживать форму ей помогает спорт и правильное питание.

Белла Хадид также часто выставляет напоказ свои сочные прелести. Стоит отметить, что в прошлом году один из пластических хирургов назвал красотку самой красивой девушкой планеты.

Модель Кендалл Дженнер не стесняется своего тела и довольно часто выкладывает фото не то, что в откровенных нарядах, а даже обнаженной. Стройная фигура позволяет ей так поступать.

Еще одна знаменитость, которая всегда хвастается своим телом - актриса и модель Эмили Ратаковски. Звезда часто демонстрирует роскошное тело в своем Инстаграм.

Не отстают от своих зарубежных коллег и украинские звезды. В частности, Светлана Лобода любит демонстрировать аппетитные красоты. Даже двое родов ничуть не испортили фигуру певицы, выглядит она просто потрясающе и заставит завидовать многих.

Певица Тина Кароль часто выбирает откровенные обтягивающие платье с глубоким декольте.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова часто появляется в смелых нарядах, демонстрируя сочные прелести. У красотки трое детей, но беременность и роды никак не отразились на фигуре.

Напомним, жаркая Ким Кардашьян не успела одеться и засветила лишнее на домашнем фото.

Как сообщала Politeka, сестричка Кардашьян оголила пикантную часть тела в неожиданном месте.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян соблазнила аппетитными формами в кожаном костюме.