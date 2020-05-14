Відомий кухар Євген Клопотенко розповів про те, як приготувати ідеальний домашній майонез

Переможець «МастерШеф-5» поділився власним рецептом корисного домашнього майонезу на своєму сайті. Кухар підкреслив, що вважає майонез чудовим соусом, але за однієї умови: його потрібно робити самим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Клопотенко зазначив, що магазинний майонез часто просто несмачний, однак люди до нього звикли. Втім, він упевнений, що тільки спробувавши справжній домашній майонез, українці зможуть по-справжньому його оцінити.

«Ви зрозумієте: у магазині лише жалюгідна подоба. Ви почнете цінувати майонез. Не лити його відрами у їжу. Додавати небагато. Заради смаку», - впевнений Клопотенко.

За словами кухаря, секрет успіху домашнього майонезу полягає в підборі якісних інгредієнтів. Для приготування соусу вам знадобиться:

2 жовтки;

125-150 мл соняшникової олії;

10 г гірчиці;

1 ст. л. соку лимона;

1 щіпка солі.

Для початку потрібно взяти жовток, додати 10 г гірчиці і злегка збити віночком. Клопотенко поділився секретом школи готельного сервісу і кулінарії Le Cordon Blеu, згідно з яким для зручності миску рекомендують обернути складеним в трубочку рушником.

Потім потрібно влити 1 ст. л. лимонного соку і збити до однорідної суміші.

Слідом потрібно тоненькою цівкою влити 125-150 г соняшникової олії, постійно збиваючи суміш.

Майонез повинен вийти густим і шовковистим.

«Все просто і швидко. Насолоджуйтеся зі свіжими овочами, додайте до риби або у сендвічі для ніжності», - порадив кухар.

Він також зазначив, що в майонезну основу можна додати будь-які спеції, які додадуть їй оригінальний смак.

Клопотенко також попередив, що домашній майонез можна зберігати в холодильнику лише кілька діб.

Зазначимо, що калорійність домашнього майонезу становить 518,76 ккал на 100 г. Шкода магазинного майонезу часто полягає в тому, що для заміни олії використовують більш дешевий, менш калорійний і вкрай шкідливий аналог — трансжири. Також для збільшення терміну придатності майонезу часто використовують штучні консерванти.

Нагадаємо, найкращі шеф-кухарі Гордон Рамзі і Джеймс Олівер розповіли, як ідеально зварити рис.

Як повідомляла Politeka, шеф-кухар Клопотенко розкрив рецепт до непристойності смачного рису.

Також Politeka писала, що легендарний кухар розкрив секрет, як приготувати ідеальні домашні чіпси.