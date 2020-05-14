Известный повар Евгений Клопотенко рассказал о том, как приготовить идеальный домашний майонез

Победитель «МастерШеф-5» поделился собственным рецептом полезного домашнего майонеза на своем сайте. Повар подчеркнул, что считает майонез замечательным соусом, но при одном условии: его нужно делать самим (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Клопотенко отметил, что магазинный майонез часто попросту безвкусный, однако люди к нему привыкли. Впрочем, он уверен, что только попробовав настоящий домашний майонез, украинцы смогут его по-настоящему оценить.

«Вы поймете: в магазине стоит жалкое подобие. Вы начнете ценить майонез. Не лить его ведрами в пищу. Добавлять немного. Ради вкуса», - уверен Клопотенко.

По словам повара, секрет успеха домашнего майонеза заключается в подборе качественных ингредиентов. Для приготовления соуса вам понадобится:

2 желтка;

125-150 мл подсолнечного масла;

10 г горчицы;

1 ст. л. сока лимона;

1 щепотка соли.

Для начала нужно взять желток, добавить 10 г горчицы и слегка взбить венчиком. Клопотенко поделился секретом школы гостиничного сервиса и кулинарии Le Cordon Blеu, согласно которому для удобства миску рекомендуют обернуть сложенным в трубочку полотенцем.

Затем нужно влить 1 ст. л. Лимонного сока и взбить до однородной смеси.

Следом нужно тоненькой струйкой влить 125-150 г подсолнечного масла, постоянно взбивая смесь.

Майонез должен получиться густым и шелковистым.

«Все просто и быстро. Наслаждайтесь со свежими овощами, добавляйте к рыбе или в сэндвичи для нежности», - посоветовал повар.

Он также отметил, что в майонезную основу можно добавить любые специи, который придадут ей оригинальный вкус.

Клопотенко также предупредил, что домашний майонез можно хранить в холодильнике лишь несколько суток.

Отметим, что калорийность домашнего майонеза составляет 518,76 ккал на 100 г. Вред магазинного майонеза часто заключается в том, что для замены растительного масла используют более дешёвый, менее калорийный и крайне вредный аналог — трансжиры. Также для увеличения срока годности майонеза часто используют искусственные консерванты.

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