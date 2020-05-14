Російський шоумен Максим Галкін показав, як вміє розважатися з шестирічними двійнятами

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав їх спільних зі співачкою Аллою Пугачовою дітей - Гаррі і Лізу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Хлопчик стояв за музичним пультом, вмикаючи щось середнє між естрадними мотивами та шансоном, кривлявся й активно жестикулював, навіть залазив ногою на інструмент. Недалеко від нього щосили танцювала Ліза. Маля несамовито стрибала, підбивая брата на подальші пригоди. Гордий батько при цьому знімав дійство на камеру й зрідка захоплено коментував.

"Йшов незнамо який день самоізоляції... Чомусь у нас з ранку відбувається те, що в російських шинках починалося ближче до ночі 😂 Імпровізація дитяча незрежисована", - підписав відео Галкін.

Більше півмільйона "лайків" за кілька годин говорять про те, що публіці дуже сподобалися божевільні веселощі цієї зоряної сімейки. Правда, деякі зазначили, "шкода, що Пугачової не було", "а де Борисівну загубили?"

"Енергія так і пре 😂🔥"

"Ранок, вочевидь, такий молодецький! Клімат напевно особливий😂"

"Як здорово!!! В ритм, Гаррі артист!!!"

"Запальнички😂"

"З Лізою не засумуєш😀👍"

"Двіжуха рулить😄 вперед ))))"

"Ех, гуляємо!!!🔥"

Раніше ми повідомляли, Ліза здивувала батьків спортивними талантами. Дівчинка проявила інтерес до гімнастики. Кадри буди опубліковані в її Instagram, який веде батько.

Так, Ліза показала, як вміє крутити обруч. В кінці, явно задоволена результатом, вона всунула в камеру великий палець.

«Весела гімнастика», - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, Алла Пугачова налякала зовнішнім виглядом на фото зі своїми дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна здивувала своїм новим талантом.