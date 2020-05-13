Відома модель Емілі Ратаковскі, яка відома своїми провокаційними фотосесіями, показала, як вона виглядає в повсякденному житті

Красуня поділилася свіжим знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Модель була одягнена в білу майку, яка трохи світилася. Під неї епатажна Ратковскі вирішила не надягати білизну. Таким чином її пишні груди було чудово видно всім перехожим. Дівчина одягла окуляри, зробивши свій образ приємним і милим, але більшість підписників не могли відвести очей від її головної принади.

«Вау», «Нелегальна», «Бомба», «Добре хоч пупок сховала», «Боже мій, дорога!», «Прекрасна принцеса», «Виходь за мене заміж, ти прекрасна, ти сама ідеальна жінка на цій землі», «не можна бути такою гарною», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 28-річна Емілі Ратаковскі поділилася фото, на якому вона позує в кофті з великим декольте, взявшись за своє волосся руками. Образ Ратаковскі доповнила макіяжем, а саме фото було чорно-білим.

Як відомо, Ратаковскі – американська модель, хоча народилася в Британії. Вже з 14 років красуня потрапила в модельний бізнес і почала зніматися в рекламі. Дівчина прийняла рішення зніматися оголеною, завдяки чому і стала популярною.

Нагадаємо, що безсоромна модель Ратаковскі потрясла видом без ліфчика: "Диявольська красуня".

Як повідомляла Рoliteka, пишногруда Ратаковскі показала самий спокусливий спортивний костюм: можна милуватися вічно.

Також Рoliteka писала, що Ратаковскі блиснула пишним бюстом без білизни: дуже сміливі кадри.