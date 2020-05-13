Известная модель Эмили Ратаковски, которая известна своими провокационными фотосессиями, показала, как она выглядит в повседневной жизни

Красотка поделилась свежим снимком на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Модель была одета в белую майку, которая немного просвещалась. Под нее эпатажная Ратковски решила не надевать белье. Таким образом ее пышная грудь была прекрасно видна всем прохожим. Девушка надела очки, сделав свой образ невинным и милым, но большинство подписчиков не могли отвести глаз от ее главного достоинства.

«Вау», «Нелегальная», «Бомба», «Хорошо хоть пупок спрятала», «Боже мой, дорогая!», «Прекрасная принцесса», «Выходи за меня замуж, ты прекрасна, ты самая идеальная женщина на этой земле», «Нельзя быть такой красивой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 28-летняя Эмили Ратаковски поделилась фото, на котором она позирует в кофте с большим декольте, взявшись за свои волосы руками. Образ Ратаковски дополнила макияжем, а само фото было черно-белым.

Как известно, Ратаковски – американская модель, хотя родилась в Британии. Уже с 14 лет красотка попала в модельный бизнес и начала сниматься в рекламе. Девушка приняла решение сниматься обнаженной, благодаря чему и стала популярной.

Напомним, что бесстыжая модель Ратаковски потрясла видом без лифчика: "Дьявольская красотка".

Как сообщала Рoliteka, пышногрудая Ратаковски показала самый соблазнительный спортивный костюм: можно любоваться вечно.

Также Рoliteka писала, что Ратаковски сверкнула пышным бюстом без белья: очень смелые кадры.