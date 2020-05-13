Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами в одній нижній білизні

Зірка американських реаліті-шоу полонила шанувальників новим привабливим образом. Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала свіжу фотографію в своєму Instagram.

На знімку Кім полулежит на дивані в одній спідній білизні. Зірка демонструє простий, але від того не менш стильний бежевий комплект білизни власного бренду. Як і в інших своїх моделях, тут Кардашьян зробила акцент на простоту і комфорт в носінні. Тим не менш білизна дуже вигідно підкреслює пишні форми красуні.

Свій образ Кім вирішила доповнити вільно розпущеним волоссям і яскравим макіяжем очей. На фото вона сперлася на подушки дивана і підігнула ноги, поклавши одну руку собі на стегно.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її нового знімка. Всього за годину люди поставили йому більш 500 тисяч лайків і чотирьох тисяч коментарів.

До цього ми писали, що Кім потягнуло в тропіки, про що вона повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши пост жарким знімком.

Кардашьян позбавилася від тісного одягу, прикрившись лише гавайським вінок з білих квітів. Враховуючи, що Кім є щасливою володаркою пишного бюста, подібна прикраса просто не може приховати всю красу від цікавих очей. Чарівні вигини так і манять, щоб їх розглядали довше.

Нагадаємо, страсна Кардашьян повністю роздяглася і показала подарунки природи.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян блиснула головним достоїнством прямо на підлозі: "найспокусливіша лялька Барбі".

Також Politeka писала, що архівний знімок матері Кім Кардашьян злили в мережу: «Боже, яка красуня…».